Briefe, die Freude machen: Das positive Postamt in Göttingen

In Göttingen verteilt eine als Postbotin verkleidete Künstlerin positive Briefe in der Weststadt. Die freischaffende Künstlerin Lia Eastwood gehört zum Projekt "Positives Postamt", das von der Quartiersinitiative Weststadtkonferenz und dem Göttinger Kulturzentrum musa e.V. organisiert wird. An verschiedenen Orten und Terminen ist sie mit Gabi Radinger, die als Schalterbeamtin auftritt, vor Ort und gibt Briefe weiter oder nimmt welche entgegen. Die positiven Briefe wurden vorab von Menschen aus dem Quartier geschrieben, die anderen eine Freude bereiten wollen. Durch die Aktion sollen Anwohnerinnen und Anwohner ins Gespräch kommen oder vielleicht auch Brieffreundschaften entstehen, teilten die Organisatoren mit. Bei einer Abschlussveranstaltung sollen die übrigen Briefe ausgestellt und danach zu Büchern gebunden werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Göttingen