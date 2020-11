Stand: 16.11.2020 08:48 Uhr Brief an Tonne: BBS-Schüler fordern geteilten Unterricht

Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schulen Ritterplan in Göttingen haben in einem offenen Brief an Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) sofortige Verbesserungen zum Corona-Infektionsschutz angemahnt. Die angehenden Erzieher fordern, dass die Klassen geteilt und im Wechsel in der Schule und zu Hause unterrichtet werden. Im Gegensatz zu Grundschülern seien sie erwachsen und könnten problemlos von zu Hause lernen. Das Risiko einer Infektion sei deshalb "völlig vermeidbar", heißt es in dem Brief.

