Stand: 27.07.2022 17:58 Uhr Brennendes Auto auf A7 bei Göttingen: Autobahn wieder frei

Ein brennendes Auto hat am Mittwochvormittag den Verkehr auf der A7 behindert. Die Autobahn war für zwei Stunden zwischen der Anschlussstelle Göttingen und dem Dreieck Drammetal in Richtung Kassel gesperrt. Der 31-jährigen Autofahrerin gelang es nach Angaben der Polizei, ihren Wagen auf dem Standstreifen anzuhalten und sich in Sicherheit zu bringen. Sie blieb unverletzt. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf einer Strecke von fünf Kilometern. Auch auf der angrenzenden Autobahn 38 bildete sich ein Rückstau.

