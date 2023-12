Stand: 06.12.2023 10:03 Uhr Brennendes Adventsgesteck: 82-Jährige in Lebensgefahr

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Schmedenstedt (Landkreis Peine) am Dienstagabend ist eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei war ein Adventsgesteck in Brand geraten. Die 82 Jahre alte Bewohnerin habe noch die brennenden Gegenstände nach draußen gebracht und gelöscht. Sie zog sich aber eine schwere Rauchgasvergiftung zu und musste ins Krankenhaus gefahren werden. Sie schwebt nach Angaben der Polizei in Lebensgefahr. Am Haus entstand kein Schaden. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die Feuerwehren aus Schmedenstedt, Dungelbeck und Peine vor Ort.

