Stand: 04.11.2024 07:47 Uhr Brennende Matratze im Aufzug führt zu Großeinsatz der Feuerwehr

Die Feuerwehr in Braunschweig hat rund 160 Menschen aus einem Hochhaus in der Weststadt evakuiert. Durch eine brennende Matratze in einem Aufzug habe es eine starke Rauchentwicklung gegeben, so die Feuerwehr. Der Brand konnte am Sonntagabend schnell gelöscht werden, das Lüften dauerte länger. Die Bewohner seien mittlerweile wieder in ihre Wohnungen zurückgekehrt. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Rund 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten waren im Einsatz. Warum sich die Matratze in dem Aufzug befand, ist noch unklar.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 04.11.2024 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig