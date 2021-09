Stand: 17.09.2021 07:43 Uhr Braunschweigs Grüne unterstützen Kornblum bei Stichwahl

Nach dem errungenen Vorsprung im ersten Wahlgang zum neuen Oberbürgermeister in Braunschweig unterstützen die Grünen in der Stadt offiziell den SPD-Kandidaten Thorsten Kornblum. Die Grünen teilten mit, dass dazu eine gemeinsame Vereinbarung unterzeichnet worden sei. Beide Parteien sähen inhaltliche Überschneidungen die Stadt weiterzuentwickeln, hieß es. Die SPD hat zusammen mit den Grünen bei der Kommunalwahl am vergangenen Sonntag die Mehrheit im Stadtrat erzielt. Der parteilose OB-Kandidat Kaspar Haller, der mit dem zweitstärksten Stimmenanteil für die CDU in die Stichwahl geht, kritisiert derweil die Grünen. Diese zeigten keinen Willen zu Veränderungen beim Klimawandel, so Haller.

