Stand: 22.02.2023 16:12 Uhr Braunschweiger Virenforscher Gérard Krause wechselt zur WHO

Der Braunschweiger Virenforscher Gérard Krause wechselt zur Weltgesundheitsorganisation (WHO) nach Genf. Das teilte das Braunschweiger Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI) am Mittwoch mit. Dort leitete Krause zuletzt die Abteilung für Epidemiologie. Unter seiner Leitung wurde unter anderem Management-Software für Maßnahmen zur Epidemie-Bekämpfung entwickelt. Bei der WHO wird Krause die Leitung der neu eingerichteten Abteilung für "Surveillance Systems" übernehmen. Die Abteilung soll den internationalen Austausch unterschiedlichster Frühwarn- und Erhebungssysteme für Infektionskrankheiten fördern. "Die Epidemie-Überwachung so ganzheitlich und umfassend anzugehen, ist eine echte Chance, die Welt vor künftigen Epidemien besser zu schützen", sagt Krause zu seinem Wechsel. "Die Aufgabe ist allerdings riesig. Hierzu möchte ich gerne meinen Beitrag leisten."

