Stand: 18.09.2023 08:44 Uhr Braunschweiger Schülerin gewinnt bei "Jugend präsentiert"

Carolina Wengst vom Wilhelm Gymnasium in Braunschweig hat den ersten Platz beim Wissenschaftswettbewerb "Jugend präsentiert" belegt. Die Schülerin setzte sich am Sonntag in Berlin mit ihrem Vortrag zu dem Thema "Wie orientieren sich Zugvögel?" gegen 8.500 junge Menschen aus ganz Deutschland durch. Bei dem Finale des Wettbewerbes hielten die Schülerinnen und Schüler ihre Präsentationen vor rund 1.200 Zuschauern. Der Wettbewerb fördert nach Angaben der Veranstalter die Präsentationsfähigkeit in den naturwissenschaftlichen Fächern. Die Vorträge wurden von ehemaligen Gewinnern des Wettbewerbs und Wissenschaftlern bewertet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 18.09.2023 | 08:30 Uhr