Stand: 27.09.2023 08:20 Uhr Braunschweiger Schüler gewinnen bei Geschichtswettbewerb

Beim renommierten Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten hat die Braunschweiger Hoffmann-von-Fallersleben-Schule gleich mehrere Preise abgeräumt. Zwei Schülerinnen und zwei Schüler werden heute in Hannover als Landessieger ausgezeichnet. Sie haben zu speziellen historischen Wohnthemen geforscht. Das diesjährige Thema des Wettbewerbs lautete: "Mehr als ein Dach über dem Kopf. Wohnen hat Geschichte." Ausgezeichnet wird Marlene Löffler aus der 10. Klasse des Gymnasiums Hoffmann-von-Fallersleben-Schule. Sie zeichnete den Weg der letzten Braunschweiger Herzogin Victoria Luise nach, die vor genau 100 Jahren ins Stadtschloss zog und nach der Flucht vor der Sowjetarmee in einem Mietshaus in Riddagshausen unterkam. Gewonnen hat auch Alexander Koschmann. Der Sohn eines Russen und einer Ukrainerin verglich den sowjetischen Plattenbau in Russland und in der Ukraine anhand von Zeitzeugeninterviews in beiden Ländern.

