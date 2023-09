Geschichtswettbewerb: Viele Schulen aus Niedersachsen erfolgreich Stand: 27.09.2023 13:30 Uhr Beim niedersächsischen Landesentscheid des 50. Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten haben viele Schulen aus Niedersachsen Preise erhalten. Am Mittwoch wurden die Schülerinnen und Schüler geehrt.

So unter anderem die Schülerinnen und Schüler der Braunschweiger Hoffmann-von-Fallersleben-Schule und der Leonore-Goldschmidt-Schule in Hannover. Das diesjährige Thema des Wettbewerbs lautete: "Mehr als ein Dach über dem Kopf. Wohnen hat Geschichte." Anlässlich des 50. Jubiläums des Geschichtswettbewerbs erforschten die Schülerinnen und Schüler die Wohnverhältnisse der Vergangenheit und deren Bedeutung für die Gesellschaft der damaligen Zeit.

Interviews mit Zeitzeugen aus Russland und der Ukraine

Ausgezeichnet wurde unter anderem Marlene Löffler aus der 10. Klasse des Gymnasiums Hoffmann-von-Fallersleben-Schule. Sie zeichnete den Weg der letzten Braunschweiger Herzogin Victoria Luise nach, die vor genau 100 Jahren ins Stadtschloss zog und nach der Flucht vor der Sowjetarmee in einem Mietshaus in Riddagshausen unterkam. Gewonnen hat auch Alexander Koschmann. Der Sohn eines Russen und einer Ukrainerin verglich den sowjetischen Plattenbau in Russland und in der Ukraine anhand von Zeitzeugeninterviews in beiden Ländern.

Fünftklässler nehmen Rapsong über Brennpunkt-Stadtteil auf

24 Fünftklässlerinnen und Fünftklässler der Leonore-Goldschmidt-Schule in Hannover haben mit ihrem Projekt "Wohnen hat Geschichte - Hannover Mühlenberg. Wir sind auf Spurensuche!" ebenfalls Erfolg gehabt. Sie haben einen Rap-Song über die Geschichte des Brennpunkt-Stadtteils Hannover-Mühlenberg produziert und auch ein Musikvideo dazu gedreht. Auch sie gehören zu den Preisträgerinnen und Preisträgern.

Landes- und Förderpreise für Beiträge aus Niedersachsen

Insgesamt wurden 30 Landes- und 30 Förderpreise für Beiträge aus Niedersachsen vergeben, wie die Pressestelle des Niedersächsischen Landtags mitteilte. Sie wurden von Landtagspräsidentin Hanna Naber im Forum des Landtages in Hannover als Landessieger geehrt. Bundesweit wurden 1.651 Beiträge eingereicht, davon 190 aus Niedersachsen von 537 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die gesamten Ergebnisse für Niedersachsen hat die Körber Stiftung zusammengefasst. Im November wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Bundessiegerinnen und Bundessieger ehren.

