Aus Dankbarkeit: Braunschweigerin vererbt Klinikum 500.000 Euro

Eine Braunschweigerin hat dem Förderverein des Städtischen Klinikum 500.000 Euro hinterlassen. Die Frau war im vergangenen Jahr verstorben und zuvor in verschiedenen Abteilungen behandelt worden, so Christine Wolnik, Vorsitzende des Vereins. In Dankbarkeit für die medizinische Versorgung und die Fürsorge, die sie im Klinikum erfahren hat, habe sie unseren Förderverein in ihrem Testament bedacht, so Wolnik weiter. Zuerst hatte die Braunschweiger Zeitung online berichtet. Dem Wunsch der Spenderin nach ist das Geld auf fünf Abteilungen des Klinikums aufgeteilt worden, die ihr besonders am Herzen gelegen hätten. Die Abteilungen können nun entscheiden, wofür sie die jeweils 100.000 Euro einsetzen wollen.

