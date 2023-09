Stand: 25.09.2023 14:41 Uhr Zwei Mordversuche: Schwerkrimineller aus Italien festgenommen

Zielfahnder der Zentralen Kriminalinspektion Braunschweig haben am Donnerstag einen italienischen Schwerkriminellen in Schwülper (Landkreis Gifhorn) festgenommen. Der Italiener gilt den Angaben zufolge als führendes Mitglied einer mafiaähnlichen Gruppe aus Brindisi. Er wurde durch einen internationalen Haftbefehl gesucht. Die italienischen Behörden hatten den Aufenthalt des Schwerkriminellen in Braunschweig vermutet. Die beauftragten Zielfahnder konnten den Mann lokalisieren und trotz eines Fluchtversuches festnehmen. Dem 49-Jährigen werden laut Polizei unter anderem zwei versuchte Tötungsdelikte und der Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen. Er sitzt nun den Angaben zufolge in Auslieferungshaft und soll nach Italien überführt werden.

