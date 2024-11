Stand: 19.11.2024 09:11 Uhr Braunschweiger Bordellstreit: Pauschales Verbot nicht zulässig

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig hat das weitgehende Bordellverbot in der Stadt Braunschweig gekippt. Nach einer Verordnung der Polizeidirektion Braunschweig waren seit 2022 Bordelle im gesamten Stadtgebiet nahezu überall pauschal verboten worden. Ausgenommen waren nur bestehende Bordelle sowie ausgewiesene Toleranzzonen. In einer Stadt wie Braunschweig mit mehr als 50.000 Einwohnern sei ein Verbot der Prostitution jedoch lediglich für Teile des Stadtgebiets zulässig, hatte bereits das niedersächsische Oberverwaltungsgericht in Lüneburg Anfang das Jahres geurteilt. Das Bundesverwaltungsgericht hat diese Einschätzung nun bestätigt. Die Polizei bewertet die Entscheidung positiv: Erstmals habe ein Gericht die rechtlichen Bedingungen für ein Bordell-Sperrgebiet vorgegeben. Nun soll neu geplant werden, heißt es in einer Mitteilung Polizeidirektion Braunschweig.

