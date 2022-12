Stand: 30.12.2022 08:36 Uhr Braunschweig: Unbekannte sprengen am Morgen Geldautomat

In Braunschweig-Heidberg haben Unbekannte am frühen Freitagmorgen in einer Bankfiliale einen Geldautomaten gesprengt. Laut Polizei sind die Täter auf der Flucht. Beute machten sie nicht - den Angaben zufolge kamen sie nicht an das Geld heran. Anwohner des Stadtteils hatten gegen halb vier einen lauten Knall gehört, so ein Sprecher der Kripo Braunschweig. Sie beobachteten wie zwei maskierte Personen aus Richtung der Bankfiliale davonliefen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei, bei dem auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam, blieb erfolglos. Ob die Räuber später mit einem Auto weiter flüchteten, ist unklar. Laut der Ermittler richteten sie im Eingangsbereich der Bank größere Schäden an. Wie groß diese sind, ist unbekannt.

Nachrichten aus dem Studio Braunschweig

