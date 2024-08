Stand: 07.08.2024 08:51 Uhr Braunschweig: Strom für E-Autos aus der Straßenlaterne

An 17 Braunschweiger Straßenlaternen können künftig Elektroautos aufgeladen werden. Sie stehen in teilweise dicht bebauten Stadtteilen und sollen ein niedrigschwelliges Angebot für E-Autobesitzer sein, die ihre Wagen über Nacht aufladen wollen, hieß es bei der Stadt. Die Ladekapazität beträgt 3,7 Kilowatt. Kleine bis mittlere E-Autos brauchen mit diesen Ladesäulen etwa zehn Stunden, bis sie aufgeladen sind. Die Stadt Braunschweig hatte mit ihrem Energieunternehmen BS Energy vor zwei Jahren begonnen, ein flächendeckendes Ladenetz aufzubauen. Zurzeit gibt es nach Auskunft der Stadt 500 öffentliche Ladepunkte in Braunschweig. Bis zum Jahr 2028 soll es weitere 500 von ihnen in Braunschweig geben.

