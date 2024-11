Stand: 26.11.2024 15:10 Uhr Braunschweig: Radioaktives Ereignis bei Eckert & Ziegler

Bei dem Braunschweiger Medizintechnik-Unternehmen Eckert & Ziegler hat ein Kamin im September 2024 den maximal zulässigen Wert für Radionuklid C-14 überschritten. Wie das niedersächsische Umweltministerium am Montag mitteilte, war dies nach der Auswertung von Messungen aufgefallen. Experten des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz nahmen demnach vorsorglich Boden- und Pflanzenproben in der Umgebung. Betrachtet auf das komplette Kalenderjahr 2024 würde das Unternehmen die Grenzwerte allerdings unterschreiten, erläuterte ein Sprecher des Unternehmens dem NDR in Niedersachsen. Der Ausreißer in den Messungen sei passiert, während die Anlage stillstand. Das Unternehmen gehe deshalb von einem Messfehler aus.

