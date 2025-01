Stand: 23.01.2025 07:10 Uhr Mann flüchtet mit gestohlenem Wohnmobil vor der Polizei

Der Fahrer eines Wohnmobils hat sich am frühen Donnerstagmorgen in Braunschweig eine Verfolgungsfahrt mit der Autobahnpolizei geliefert. Die Beamten wollten das Wohnmobil in der Nacht auf der A2 kontrollieren. Der 49 Jahre alte Fahrer hielt aber nicht an, sondern flüchtete, heißt es. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und riefen Verstärkung. An der Ausfahrt Braunschweig-Ost fuhr der 49-Jährige ab und umging mit hoher Geschwindigkeit mehrere Versuche der Polizei, ihn zu stoppen. Schließlich verließ der Mann das Fahrzeug und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Die Beamten konnten den 49-Jährigen aber einholen und festnehmen. Es stellte sich heraus, dass das Wohnmobil vor einigen Tagen bei Cloppenburg gestohlen worden. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein, unter anderem wegen Kfz-Diebstahls und illegalen Autorennens.

