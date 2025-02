Stand: 06.02.2025 13:38 Uhr Illegales Autorennen in Braunschweig: Polizei stoppt junge Fahrer

Zwei junge Männer haben sich nach Angaben der Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag in Braunschweig ein illegales Autorennen geliefert. Die beiden 20 und 23 Jahre alten Fahrer hätten sich Signale per Lichthupe gegeben, unbeteiligte Autos überholt und beschleunigt. Die Männer seien mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde in der Stadt unterwegs gewesen, so die Polizei. Eine zivile Streife habe das Geschehen zwischen Altewiekring und Hans-Sommer-Straße beobachtet. Die Beamten riefen Verstärkung und stoppten die Raser nach ihrer rund fünf Kilometer langen Fahrt. Bei einem der genutzten Autos handelte es sich den Angaben zufolge um einen Mietwagen. Dieser wurde als Beweismittel beschlagnahmt. Die Polizei hat gegen die beiden Männer Ermittlungen eingeleitet.

