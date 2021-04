Stand: 05.04.2021 12:16 Uhr Braunschweig: Auto und Motorräder gehen in Flammen auf

In Braunschweig sind bei einem Feuer und einer anschließenden Explosion ein Auto, ein Pkw-Anhänger und zwei Motorräder zerstört worden. Nach Angaben der Polizei hatten Anwohner in der Nacht zu Montag Flammen gesehen und Knallgeräusche gehört. Die alarmierten Einsatzkräfte löschten die brennenden Fahrzeuge. Ursache für die Explosion waren den Angaben zufolge Spraydosen in dem Auto-Anhänger, die sich durch das Feuer so stark erhitzten, dass sie barsten. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

VIDEO: Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.04.2021 | 12:00 Uhr