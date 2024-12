Stand: 13.12.2024 10:22 Uhr Auto kollidiert auf A391 mit Wildschweinen - elf Tiere tot

Auf der A391 in Braunschweig ist in der Nacht zu Mittwoch ein Autofahrer in eine Wildschwein-Rotte gefahren. Wie die Polizei mitteilte, war der 54-Jährige in Richtung Salzgitter unterwegs, als er die Tiere auf der Fahrbahn kurz hinter der Abfahrt Hansestraße entdeckte. Rechtzeitig bremsen konnte er der Polizei zufolge nicht. Sieben Wildschweine starben durch den Zusammenstoß, weitere vier Tier wurden verletzt und von zu Hilfe gerufenen Jägern getötet. Weitere Tiere mussten nach Polizeiangaben nicht gesucht werden. Die Beamten gehen davon aus, dass die gesamte Rotte auf der Fahrbahn war. Der Autofahrer brauchte den Angaben zufolge keine medizinische Versorgung, sein Wagen wurde stark beschädigt. Die Autobahn war wegen der Aufräumarbeiten bis in die frühen Morgenstunden gesperrt.

