Stand: 28.09.2022 12:47 Uhr Braunschweig: Auto fährt in Hauseingang

In Braunschweig ist am Mittwochmorgen ein Auto in einen Hauseingang gerast. Laut Polizei wurden die Fahrerin und ihr Beifahrer dabei verletzt. Die Unfallursache ist noch unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge soll das Auto plötzlich schneller geworden sein. Eine Person konnte im letzten Moment zur Seite springen, um sich vor dem Wagen zu retten. Die Feuerwehr musste die beiden Insassen aus dem Auto befreien. Zudem zogen die Einsatzkräfte den Unfallwagen mit einer Seilwinde aus der Tür. Der Eingangsbereich wird nun provisorisch gestützt.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 28.09.2022 | 13:30 Uhr