Braunschweig: 82-Jähriger baut gleich mehrere Unfälle mit Porsche

Stand: 11.03.2025 15:00 Uhr

Ein 82-Jähriger am Steuer eines Porsche hat in Braunschweig am Montagnachmittag gleich eine ganze Reihe von Unfällen verursacht. Mehrere Personen wurden verletzt, es entstand entstand ein hoher Schaden.