Stand: 01.12.2022 16:37 Uhr Braunschweig: 44 Jahre alter Mann vermisst

In Braunschweig wird ein 44 Jahre alter Mann vermisst. Er ist etwa 1,90 Meter groß und wurde zuletzt am 21. November an seiner Wohnung im westlichen Ringgebiet gesehen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Vorher war er demnach bereits nicht bei der Arbeit erschienen und als vermisst gemeldet worden. Der Mann sei auf Medikamente angewiesen. Er ist kräftig gebaut und hat mittellanges, braunes Haar. Zuletzt habe er eine blaue Übergangsjacke getragen, eine dunkle Jogginghose und rote Schuhe. Laut Polizei hält sich der 44-Jährige möglicherweise im Bereich des Bürgerparks oder der Braunschweiger Innenstadt auf. Zeugen, die den Vermissten gesehen haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei zu melden - unter der Telefonnummer (0531) 4762 516.

