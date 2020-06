Stand: 27.06.2020 08:48 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Braunschweig: 38-Jähriger ertrinkt im Ölper See

Beim nächtlichen Baden im Ölper See in Braunschweig ist am Freitagabend ein Mann ums Leben gekommen. Der 38-Jährige war mit Freunden am See und ging dort unter, teilte die Polizei am Sonnabendmorgen mit. Demnach hatten die Bekannten bereits im See nach dem Mann gesucht, als die Einsatzkräfte am späten Abend eintrafen. Sie fanden den Mann etwa zehn Meter vom Ufer entfernt. Die Reanimation blieb erfolglos. Wie es zu dem Unglück kam, ist noch unklar.

Ölper See: 38-Jähriger stirbt beim Baden 27.06.2020 12:30 Uhr In Braunschweig ist am Freitag ein Mann ertrunken. Der 38-Jährige war beim nächtlichen Baden im Ölper See vor den Augen seiner Freunde untergegangen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Jederzeit zum Nachhören 10:00 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Braunschweig NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (10:00 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.06.2020 | 08:00 Uhr