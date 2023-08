Stand: 23.08.2023 17:03 Uhr Braunschweig: 19-Jährige tot in Wohnung gefunden

Eine 19-jährige Braunschweigerin ist tot in ihrer Wohnung im Stadtteil Heidberg gefunden worden. Nachbarn hatten am Dienstagabend die Polizei gerufen, weil sie die junge Frau seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen hatten. Nach Angaben der Polizei rückte daraufhin die Feuerwehr rückte und öffnete die Tür. Drinnen habe man dann die leblose Frau gefunden, hieß es. Informationen zur Todesursache lagen zunächst nicht vor. Die Ermittlungen liefen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig, so die Polizei.

