Braunschweig: 17-Jähriger auf Drogen flüchtet vor Polizei Stand: 17.10.2024 15:45 Uhr In Braunschweig hat sich ein 17-Jähriger eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Jugendliche war der Polizei aufgefallen, als er mit einem Cabrio bei Rot über eine Kreuzung fuhr.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, ereignete sich der Vorfall bereits in der Nacht zu Dienstag. Den Angaben zufolge ignorierte der 17-Jährige die Aufforderungen der Beamten, anzuhalten. Stattdessen hab er beschleunigt und versucht, sich der Kontrolle zu entziehen. Was folgte, war demnach eine riskante Flucht durch die Stadt. Der 17-Jährige raste nach Polizeiangaben über Gehwege, fuhr über Grünflächen und gefährdete dabei andere Verkehrsteilnehmer. Seine Flucht endete schließlich in einer Sackgasse, wo er mit dem Wagen gegen einen Bauzaun prallte. Nach dem Unfall setzte der Jugendliche seine Flucht zu Fuß fort.

Blutprobe entnommen, zahlreiche Strafverfahren eingeleitet

Die Polizei konnte den Jugendlichen nach kurzer Verfolgung stellen. Bei der anschließenden Kontrolle kam heraus, dass der Fahrer nicht nur keinen Führerschein hatte, sondern auch unter Drogeneinfluss stand, so die Polizei. Eine Blutprobe wurde entnommen, und der Wagen abgeschleppt. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein - unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Drogeneinfluss, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und unbefugtem Gebrauch eines Fahrzeugs.

