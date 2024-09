Stand: 05.09.2024 09:27 Uhr Braunschweig: 15-Jähriger soll Kind in Schwimmbad vergewaltigt haben

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt gegen einen 15-Jährigen. Ihm wird vorgeworfen, in einem Braunschweiger Schwimmbad ein zwölfjähriges Mädchen in einer Umkleidekabine vergewaltigt zu haben. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig am Mittwoch mit. Bei dem Vorfall Anfang August soll der Jugendliche das Mädchen demnach bereits im Wasser sexuell belästigt haben. Momentan werten die Ermittler Spuren aus, um mehr über die Hintergründe und den genauen Ablauf zu erfahren.

