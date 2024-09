Stand: 26.09.2024 13:57 Uhr Braunlage: Entleerter Feuerlöscher löst Rettungseinsatz aus

Das Entleeren eines Feuerlöschers hat am Mittwochabend einen größeren Rettungseinsatz in Braunlage (Landkreis Goslar) ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, wurde zunächst ein Brand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte dann aber lediglich einen entleerten Feuerlöscher, welcher vermutlich einen Rauchmelder ausgelöst hatte. Neun Personen mussten während des Einsatzes das Haus verlassen und versorgt werden. Bei einer Bewohnerin hat das Einatmen des Löschmittels starke Reaktionen in Form von Reizungen der Atemwege und Husten hervorgerufen. Die Polizei hat deshalb ein Verfahren wegen fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Da es augenscheinlich zu keinem Brand gekommen war, wird außerdem wegen einer Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln ermittelt.

