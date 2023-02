Brandserie in Wolfsburg: Mehr als 500.000 Schaden Stand: 06.02.2023 09:10 Uhr Eine Brandserie beschäftigt die Polizei in Wolfsburg. Im Stadtteil Westhagen kam es am Sonntag zu 15 Kleinbränden. Bei einem Feuer in einem Discounter entstand ein Schaden in Höhe von 500.000 Euro.

Gegen 16.36 alarmierten Zeugen die Feuerwehr. Aus bislang ungeklärter Ursache waren zahlreiche Holzpaletten in der Lieferzone des Aldi-Marktes in der Suhler Straße in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Die Flammen griffen auf das Dach über. Die Feuerwehr musste das Dach aufreißen und mehrere Brandherde löschen. Menschen wurden demnach nicht verletzt.

Polizei prüft Zusammenhang zwischen den Bränden

Am späten Abend brannten schließlich mehrere Mülltonnen in dem Stadtteil. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Brände gelegt wurden. Inzwischen gebe es einen Verdächtigen. Laut Polizei prüfen Fahnder einen Zusammenhang zu dem Brand in dem Discounter.

