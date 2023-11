Stand: 03.11.2023 10:20 Uhr Brand in der "Villa Helene": Polizei Goslar sucht weiter Zeugen

Rund zwei Wochen nach demFeuer in der "Villa Helene" bei Goslar hat die Polizei einen erneuten Zeugenaufruf gestartet. Gesucht werden Personen, die sich am Freitag, den 20. Oktober im Zeitraum zwischen 20 Uhr und etwa 20.45 Uhr im Bereich "Romkerhall" an der B498 aufgehalten haben. Die Polizei bittet außerdem Zeugen, die den Notruf ausgelöst hatten, sich zu melden. "Sie waren unmittelbar am Tatort und könnten Dinge gesehen haben, die sie vielleicht nicht für wichtig hielten, für uns aber Gold wert sein könnten", sagt Polizeisprecher Thorsten Ehlers. Die Polizei hat in der zerstörten Holzvilla zahlreiche Spuren gesichert, die jetzt ausgewertet werden. Der Schaden wird auf 200.000 Euro geschätzt.

VIDEO: Harz: Historisches Gebäude von "Königreich Romkerhall" abgebrannt (21.10.2023) (1 Min)

