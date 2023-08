Stand: 15.08.2023 08:24 Uhr Brand in Zimmerei bei Peine löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Ein Feuer in einem Zimmereibetrieb in Groß Ilsede bei Peine hat zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer am Dienstagmorgen in einer Lager- und Produktionshalle aus. Die Brandursache ist noch unklar. Die Nachlöscharbeiten dauern an. Anwohnerinnen und Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Den entstandenen Schaden in dem Zimmereibetrieb schätzt sie auf einen mittleren sechsstelligen Betrag.

