Stand: 03.01.2025 15:02 Uhr Wohnhausbrand führt zu Verkehrsbehinderungen in Braunschweig

Ein Brand in einem Kabelschacht eines Wohnhauses hat am späten Donnerstagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen auf dem Braunschweiger Rebenring geführt. Nach Polizeiangaben ist in dem Versorgungsschacht aus unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen auf eine Wohnung über, zwei weitere Wohnungen seien durch Rauch in Mitleidenschaft gezogen worden, so die Polizei. Wegen der Löscharbeiten musste die Straße mehrere Stunden lang gesperrt werden. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt, verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Derzeit dauern die Ermittlungen zur Brandursache an.

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig