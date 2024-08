Stand: 15.08.2024 08:26 Uhr Brand in Helmstedter Innenstadt: Feuerwehr im Großeinsatz

Ein Brand in Helmstedt hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Das Feuer war in der vergangenen Nacht in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei mussten mehrere Hausbewohner mit einer Drehleiter aus dem Gebäude gerettet werden. Auch ein Nachbargebäude musste evakuiert werden. Die um 2.30 Uhr alarmierte Feuerwehr brauchte fünf Stunden, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Zeitweise waren rund 100 Kräfte im Einsatz. Verletzt wurde niemand, aber mindestens eine Person kam zur Beobachtung ins Krankenhaus. Das Wohnhaus ist laut Polizei vorerst nicht bewohnbar. Wie hoch der Schaden ist und wodurch er ausgelöst wurde, sei noch nicht bekannt. Die Beamten ermitteln zur Brandursache.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 15.08.2024 | 07:30 Uhr