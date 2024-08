Stand: 15.08.2024 22:40 Uhr Zwei Brände in Helmstedt - ein Mann schwer verletzt

Am Donnerstag hat es in Helmstedt gleich in zwei Mehrfamilienhäusern gebrannt. Bei einem der Brände wurde ein Mann schwer verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Er kam in ein Krankenhaus. Das Feuer war am Donnerstagnachmittag in einer Wohnung ausgebrochen. Einsatzkräfte konnten die Flammen schnell löschen. Bereits in der Nacht zu Donnerstag war die Feuerwehr zu einem Großeinsatz ausgerückt. Im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses habe es gegen 2.30 Uhr lichterloh gebrannt, so ein Sprecher. An nahezu allen Fenstern hätten sich Menschen befunden, die um Hilfe gerufen hätten. Einsatzkräfte holten zehn Bewohnerinnen und Bewohner mit Hilfe einer Drehleiter und einer anderen Leiter aus dem Haus. Verletzte habe es nicht gegeben, so die Feuerwehr. Das Haus ist laut Polizei vorerst nicht bewohnbar. Die Stadt richtete für die Bewohnerinnen und Bewohner eine Notunterkunft ein. Wie hoch der Schaden ist und wodurch das Feuer ausgelöst wurde, ist laut Polizei noch unklar.

