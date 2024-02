Stand: 15.02.2024 11:10 Uhr Brand in Hardegsen zerstört Veranstaltungshalle an B241

In Hardegsen (Landkreis Northeim) ist am Donnerstagmorgen eine Event-Scheune in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Polizei brannte die an der B241 gelegene Halle komplett nieder. Der Schaden liegt nach einer ersten Schätzung im sechsstelligen Bereich. Die ehemals zur Holzverarbeitung genutzte Scheune war zuletzt unter anderem für Veranstaltungen buchbar. Zudem lagerte ein Unternehmen, das Technik für Veranstaltungen anbietet, dort sein Equipment sowie Fahrzeuge. Die Polizei geht davon aus, dass alles, was sich in der Halle befand, durch das Feuer zerstört wurde.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min