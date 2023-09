Stand: 05.09.2023 10:29 Uhr Brand in Göttinger Mehrfamilienhaus löst Großeinsatz aus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Göttingen ist am Dienstagmorgen ein Bewohner verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, zog sich der Mann Brandverletzungen zu, außerdem atmete er Rauchgas ein. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Mehrere Bewohner, überwiegend Studierende, seien durch das Feuer in dem Gebäude eingeschlossen gewesen. Sie wurden mithilfe einer Drehleiter gerettet. Das Feuer war den Angaben zufolge um 3.45 Uhr in einer Wohnung im dritten Obergeschoss ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte sich Feuerzeugbenzin entzündet und den Brand ausgelöst. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

