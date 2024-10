Brand in Göttingen: Feuerwehr rettet Mensch und Hund Stand: 03.10.2024 13:40 Uhr Bei einem Brand in Göttingen am Mittwochabend ist ein Schaden von rund 250.000 Euro entstanden. Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten einen Menschen und einen Hund.

Wie die Polizei dem NDR Niedersachsen bestätigte, war das Feuer in einem Schuppen ausgebrochen. Die Flammen hätten sich dann auf ein angrenzendes Wohnhaus ausgebreitet, so die Polizei. Laut Feuerwehr retteten die Einsatzkräfte einen Menschen und einen Hund aus den Erdgeschoss des Hauses. Wegen der starken Hitze zerbarsten nach Angaben der Feuerwehr zudem zwei Fenster eines Hauses auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden belaufe sich auf rund 250.000 Euro, so die Polizei. Die Brandursache sei unklar, hieß es, die Ermittlungen liefen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Göttingen