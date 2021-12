Stand: 23.12.2021 10:04 Uhr Brand in Braunschweiger Mehrfamilienhaus: Drei Verletzte

In Braunschweig sind am Mittwoch bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen kamen zur Beobachtung ins Krankenhaus. Eine Katze konnte die Feuerwehr nur noch tot bergen. Nach neuen Erkenntnissen hat es keine Explosion gegeben, wie zunächst berichtet worden war. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass es erst nach dem Ausbruch des Feuers zu einer starken Verpuffung kam, weil ein Bewohner die Balkontür öffnete und schlagartig Sauerstoff hereinströmte. Das sagte ein Polizeisprecher dem NDR in Niedersachsen. Durch die Druckwelle waren die Fenster zweier Wohnungen im dritten Stock geborsten und eine massive Zwischenwand stürzte ein.

