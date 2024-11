Stand: 14.11.2024 16:44 Uhr Bombenräumung: Verspätungen im Zugverkehr in Südniedersachsen

Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Kassel kommt es zu Verspätungen im Fernverkehr der Bahn. Davon ist nach Auskunft der Bahn auch der Bahnverkehr zwischen Göttingen und Kassel betroffen. Viele ICE und IC ab Göttingen fahren demnach zur Zeit mehr als eine halbe Stunde verspätet. Der Bahnhof Wilhelmshöhe in Kassel ist derzeit gesperrt, teilte die Bahn mit. Vereinzelt fallen Züge im Fernverkehr aus. Nach Informationen von NDR Niedersachsen kommt es auf einigen Verbindungen sogar zu Verspätungen von mehr als einer Stunde, zum Beispiel auf der Strecke über Braunschweig nach Berlin. Die Regionalbahn von Göttingen nach Kassel fährt nur bis Hann. Münden. Nach Auskunft der Behörden in Kassel wird die Sperrung voraussichtlich bis in den späten Abend gegen 22 Uhr andauern.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr