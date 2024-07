Stand: 10.07.2024 15:41 Uhr Bombenentschärfung in Göttingen: Hier wird evakuiert

Etwa 11.000 Menschen werden am 12. Oktober in Göttingen ihre Wohnungen und Häuser verlassen müssen. Die Stadt Göttingen hat die Liste der Straßen veröffentlicht, die wegen der Bombenentschärfung an dem Tag evakuiert werden müssen. In der Göttinger Weststadt werden immer wieder Fliegerbomben aus dem zweiten Weltkrieg gefunden.

