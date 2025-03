Bombenattrappe im Auto: 21-Jähriger aus Göttingen in U-Haft Stand: 19.03.2025 18:01 Uhr Ein Mann steht unter Verdacht, eine Schülerin in Göttingen gestalkt und einen Molotow-Cocktail in eine Schule geworfen zu haben. Fahnder nahmen den 21-Jährigen in Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz) fest

Der Verdächtige befindet sich in Untersuchungshaft, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen am Mittwoch mit. Gegen ihn habe ein Haftbefehl unter anderem wegen versuchter schwerer Brandstiftung vorgelegen. Der 21-Jährige wird demnach beschuldigt, einen Molotow-Cocktail in eine Schule in Göttingen geworfen zu haben. Zudem lief gegen ihn ein Verfahren wegen Stalkings, wie der SWR berichtete. Demnach habe der Mann die Schülerin aus Göttingen und deren Familie über einen längeren Zeitraum belästigt.

Attrappe einer Sprengvorrichtung im Auto

Bei der Festnahme am Dienstag im rheinland-pfälzischen Bad Kreuznach hatte ein verdächtiger Gegenstand im Auto des Verdächtigen einen Polizei-Großeinsatz ausgelöst. Da die Polizei zunächst nicht ausschließen konnte, dass es sich um einen Sprengsatz handelt, wurden Entschärfer des Landeskriminalamts hinzugezogen und umliegende Straßen abgesperrt. Der Gegenstand stellte sich anschließend als Attrappe einer Sprengvorrichtung heraus. Laut Staatsanwaltschaft werde nun geprüft, ob dem Verdächtigen auch Verstöße gegen das Waffenrecht vorgeworfen werden könnten.

