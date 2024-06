Stand: 10.06.2024 09:51 Uhr Boldecker Land: Bürger wählen Samtgemeinde-Bürgermeister ab

Der Bürgermeister der Samtgemeinde Boldecker Land (Landkreis Gifhorn), Dennis Ehrhoff (Wählergemeinschaft Boldecker Land) ist bei einem Bürgervotum abgewählt worden. Am Sonntag sprachen sich 3.956 Wählerinnen und Wähler für die Abwahl aus. 1.833 stimmten dagegen. Die Wahlbeteiligung lag bei 67 Prozent. Vorangegangen war ein monatelanger Streit zwischen Bürgermeister Dennis Ehrhoff und dem Rat der Samtgemeinde. Der Rat hatte Ehrhoff Alleingänge und Bedrohungen vorgeworfen. Im März beantragte der Rat die Abwahl. Ehrhoff wies die Vorwürfe zurück und zeigte sich nach der Abwahl enttäuscht. Er respektiere den Wählerwillen, sagte er dem NDR in Niedersachsen, habe aber Wahleinspruch eingelegt. Er spricht von Rufmord im Wahlkampf, den er juristisch prüfen lassen will. Der Samtgemeinderat ist mit der Abwahl zufrieden. Jetzt sei es endlich wieder möglich "gemeinschaftlich, ehrlich und konstruktiv an gemeinsamen Projekten“ zu arbeiten, heißt es in einer Stellungnahme.

