Stand: 07.03.2024 21:35 Uhr Boldecker Land: Rat stimmt für Abwahlantrag von Bürgermeister

Der Rat der Samtgemeinde Boldecker Land (Landkreis Gifhorn) hat am Donnerstagabend für den Abwahlantrag von Bürgermeister Dennis Ehrhoff (Wählergemeinschaft Boldecker Land) gestimmt. Das teilte er selbst dem NDR Niedersachsen mit. Er erklärte, dass in den kommenden vier Monaten ein neuer Wahltermin festgelegt werde. Nach Angaben Ehrhoffs haben am Abend 17 von 19 anwesenden Ratsmitglieder für den Antrag gestimmt. Laut der Ratsvorsitzenden und Bürgermeisterin der Mitgliedsgemeinde Weyhausen, Gaby Klose (Wählergemeinschaft Boldecker Land), ist die Wahl einstimmig, da es zwei Enthaltungen gegeben habe. Erhoff hat demnach nun eine Woche Zeit einer Abwahl zuzustimmen. Dem Abwahlantrag war ein monatelanger Streit vorausgegangen: Mehrere Ratsmitglieder werfen Ehrhoff Drohungen und Alleingänge vor. Ehrhoff selbst weist die Vorwürfe zurück und geht nach eigenen Angaben von persönlichen Motiven aus.

