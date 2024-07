Stand: 12.07.2024 14:37 Uhr Blitzer in Hann. Münden: Mehr als 120 Fahrer zu schnell

Die Polizei hat in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) gezielt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dazu wurden am Mittwoch drei Messstellen in der Stadt aufgebaut. Geblitzt wurde unter anderem in Höhe einer Fußgängerbrücke, die während der Schulzeit von vielen Grundschülern genutzt wird. Hier wurde nach Angaben der Polizei auch der traurige Spitzenreiter mit 31 km/h über den erlaubten 50 km/h gemessen. Der betroffene Autofahrer muss mit einem Bußgeld von mehr als 200 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen. Insgesamt wurden bei der Aktion mehr als 120 Geschwindigkeitsverstöße sowie 20 weitere Verstöße gegen die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) festgestellt. Zwei Fahrern wurde eine Blutprobe entnommen, weil der Verdacht bestand, dass sie unter dem Einfluss von Drogen standen.

