Blindgängerfund in Göttingen: Evakuierung hat begonnen Stand: 07.10.2021 10:40 Uhr Nach dem Fund einer Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg müssen in Göttingen zahlreiche Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Es wurde ein Evakuierungsradius von 1.000 Metern eingerichtet.

Der betroffene Bereich in der Nähe der Weender Straße am Rande der Göttinger Innenstadt ist bereits am Morgen weiträumig abgesperrt worden. Der Blindgänger war bei Bauarbeiten am Auditorium der Universität in der Nähe des Weender Tors entdeckt worden.

Bürgertelefon ist eingerichtet

Die Bevölkerung wird gebeten, den Bereich um die Fundstelle umgehend zu verlassen. Informationen gibt es beim Bürgertelefon unter der Nummer (0551) 707 51 00 sowie im Internet in einem Live-Blog unter: www.goe.de/bombenverdacht

