Stand: 22.10.2024 17:21 Uhr Blindgänger-Sprengung: Autobahn und Straßen bei Salzgitter gesperrt

Wegen der Sprengung einer Panzerfaust aus dem Zweiten Weltkrieg werden am Dienstagnachmittag mehrere Straßen im Raum Salzgitter gesperrt. Laut einer Mitteilung der Stadt sind folgende Straßen betroffen:





die Bundeautobahn 39 in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Abfahrten Lebenstedt-Süd und Lebenstedt-Nord

die Industriestraße-Mitte zwischen Peiner Straße und Hillenholz

die Kanalstraße zwischen Peiner Straße und Ortseingang Salzgitter-Hallendorf

Die Peiner Straße bleibt für den Verkehr frei. Die Sperrungen treten ab 17 Uhr in Kraft und sollen voraussichtlich eine Stunde dauern. Auch der Bahnverkehr zwischen Lebenstedt und Braunschweig werde für eine Stunde eingestellt, heißt es von der Stadt. Die Panzerfaust sei laut Stadt am Dienstag bei Kampfmittelsondierungen auf einer Baustelle in der Nähe der Kanalstraße gefunden worden. Sie müsse unverzüglich gesprengt werden. Im Evakuierungsbereich der Sprengung befinden sich nach Angaben der Stadt keine Wohnhäuser. Es bestehe keinerlei Gefahr für Bürgerinnen und Bürger. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

