Stand: 14.01.2022 12:22 Uhr Betrunkener fährt mit Auto in Graben - und dann weiter

Ein stark alkoholisierter Mann ist im Landkreis Helmstedt mit seinem Auto in einem Straßengraben gelandet und dennoch weitergefahren. Nach Angaben der Polizei hatte eine Frau den Vorfall am Donnerstagabend in Ingeleben in der Gemeinde Söllingen beobachtet und die Einsatzkräfte benachrichtigt. Die Beamten stoppten den 30 Jahre alten Autofahrer in einem Nachbarort. Er habe deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen gezeigt, hieß es am Freitag. Eine Kontrolle des Atemalkohols ergab demnach einen Wert von 3,85 Promille. Daraufhin sei dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt worden. Verletzt wurde bei der Fahrt niemand.

