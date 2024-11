Stand: 16.11.2024 16:53 Uhr Betrunkener Mann greift Rettungssanitäter und einen Polizisten an

Ein betrunkener Mann hat am Freitagabend in Northeim einen Rettungssanitäter und einen Polizisten angegriffen. Nach Angaben der Polizei stürzte der 31-Jährige gegen 22.45 Uhr in einen Vorgarten und zog sich dabei Verletzungen zu. Als Rettungskräfte ihn zu einem Rettungswagen bringen wollten, zeigte er sich aggressiv und versuchte, einen der Sanitäter zu treten, verfehlte diesen jedoch. Auch bei der anschließenden Behandlung im Krankenhaus verhielt sich der Northeimer gewalttätig und versuchte, einen Polizisten zu schlagen. Beamte überwältigten ihn daraufhin, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie versuchter Körperverletzung eingeleitet.

