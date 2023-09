Stand: 27.09.2023 10:58 Uhr Betrug mit Corona-Tests in Braunschweig? Weitere Durchsuchungen

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat mehrere Durchsuchungen in Schleswig-Holstein veranlasst, um weitere mutmaßliche Betrügereien mit Corona-Tests in Niedersachsen aufzudecken. Ermittelt wird schon länger gegen zwei Beschuldigte aus Schladen (Landkreis Wolfenbüttel). Ihnen wird vorgeworfen, Corona-Tests, die nie durchgeführt wurden, mit der Kassenärztlichen Vereinigung abgerechnet zu haben. In dem Zusammenhang kam es bereits zu einem Vermögensarrest über 320.000 Euro. Das Amtsgericht Braunschweig stellte nun die weiteren Durchsuchungsbeschlüsse für mehrere Objekte in Schleswig-Holstein bei einem mutmaßlichen Mittäter aus. Er soll diverse Scheinrechnungen für die Lieferung von Schnelltests und weiterem medizinischen Material nebst Bar-Quittungen unterzeichnet haben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min