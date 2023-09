java.lang.IllegalStateException: java.io.IOException: java.lang.reflect.InvocationTargetException at org.apache.catalina.webresources.AbstractSingleArchiveResourceSet.getArchiveEntry(AbstractSingleArchiveResourceSet.java:101) at org.apache.catalina.webresources.AbstractArchiveResourceSet.getResource(AbstractArchiveResourceSet.java:263) at org.apache.catalina.webresources.StandardRoot.getResourceInternal(StandardRoot.java:281) at org.apache.catalina.webresources.CachedResource.validateResource(CachedResource.java:105) at org.apache.catalina.webresources.Cache.getResource(Cache.java:78) at org.apache.catalina.webresources.StandardRoot.getResource(StandardRoot.java:216) at org.apache.catalina.webresources.StandardRoot.getResource(StandardRoot.java:206) at org.apache.catalina.core.ApplicationContext.getResource(ApplicationContext.java:543) at org.apache.catalina.core.ApplicationContextFacade.getResource(ApplicationContextFacade.java:203) at com.subshell.sophora.delivery.filter.RequestInfoFactory.checkDirectResourceAccess(RequestInfoFactory.java:77) at com.subshell.sophora.delivery.filter.RequestInfoFactory.forRequest(RequestInfoFactory.java:41) at com.subshell.sophora.delivery.filter.SiteEnvironmentSetupFilter.doFilter(SiteEnvironmentSetupFilter.java:42) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at com.subshell.sophora.commons.filter.ExceptionLoggingFilter.doFilter(ExceptionLoggingFilter.java:97) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at com.subshell.sophora.delivery.filter.BenchmarkFilter.doFilter(BenchmarkFilter.java:36) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at com.subshell.sophora.delivery.filter.SetUtf8EncodingFilter.doFilter(SetUtf8EncodingFilter.java:26) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.handleRewrite(RuleChain.java:176) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.doRules(RuleChain.java:145) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriter.processRequest(UrlRewriter.java:92) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriteFilter.doFilter(UrlRewriteFilter.java:389) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:197) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:97) at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:540) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:135) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92) at org.apache.catalina.valves.AbstractAccessLogValve.invoke(AbstractAccessLogValve.java:687) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:78) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:357) at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:382) at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:65) at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:895) at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1722) at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1191) at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:659) at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:829) Caused by: java.io.IOException: java.lang.reflect.InvocationTargetException at org.apache.tomcat.util.compat.Jre9Compat.jarFileNewInstance(Jre9Compat.java:209) at org.apache.tomcat.util.compat.JreCompat.jarFileNewInstance(JreCompat.java:226) at org.apache.catalina.webresources.AbstractArchiveResourceSet.openJarFile(AbstractArchiveResourceSet.java:314) at org.apache.catalina.webresources.AbstractSingleArchiveResourceSet.getArchiveEntry(AbstractSingleArchiveResourceSet.java:97) ... 45 more Caused by: java.lang.reflect.InvocationTargetException at java.base/jdk.internal.reflect.GeneratedConstructorAccessor9.newInstance(Unknown Source) at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:490) at org.apache.tomcat.util.compat.Jre9Compat.jarFileNewInstance(Jre9Compat.java:206) ... 48 more Caused by: java.nio.file.NoSuchFileException: /data/cms/ndr/webapps/ndr-prod-live/webapp/WEB-INF/lib/com.subshell.sophora.delivery-4.1.9.jar at java.base/sun.nio.fs.UnixException.translateToIOException(UnixException.java:92) at java.base/sun.nio.fs.UnixException.rethrowAsIOException(UnixException.java:111) at java.base/sun.nio.fs.UnixException.rethrowAsIOException(UnixException.java:116) at java.base/sun.nio.fs.UnixFileAttributeViews$Basic.readAttributes(UnixFileAttributeViews.java:55) at java.base/sun.nio.fs.UnixFileSystemProvider.readAttributes(UnixFileSystemProvider.java:149) at java.base/sun.nio.fs.LinuxFileSystemProvider.readAttributes(LinuxFileSystemProvider.java:99) at java.base/java.nio.file.Files.readAttributes(Files.java:1764) at java.base/java.util.zip.ZipFile$Source.get(ZipFile.java:1414) at java.base/java.util.zip.ZipFile$CleanableResource.<init>(ZipFile.java:742) at java.base/java.util.zip.ZipFile$CleanableResource.get(ZipFile.java:859) at java.base/java.util.zip.ZipFile.<init>(ZipFile.java:257) at java.base/java.util.zip.ZipFile.<init>(ZipFile.java:186) at java.base/java.util.jar.JarFile.<init>(JarFile.java:348) ... 52 more java.io.IOException: java.lang.reflect.InvocationTargetException at org.apache.tomcat.util.compat.Jre9Compat.jarFileNewInstance(Jre9Compat.java:209) at org.apache.tomcat.util.compat.JreCompat.jarFileNewInstance(JreCompat.java:226) at org.apache.catalina.webresources.AbstractArchiveResourceSet.openJarFile(AbstractArchiveResourceSet.java:314) at org.apache.catalina.webresources.AbstractSingleArchiveResourceSet.getArchiveEntry(AbstractSingleArchiveResourceSet.java:97) at org.apache.catalina.webresources.AbstractArchiveResourceSet.getResource(AbstractArchiveResourceSet.java:263) at org.apache.catalina.webresources.StandardRoot.getResourceInternal(StandardRoot.java:281) at org.apache.catalina.webresources.CachedResource.validateResource(CachedResource.java:105) at org.apache.catalina.webresources.Cache.getResource(Cache.java:78) at org.apache.catalina.webresources.StandardRoot.getResource(StandardRoot.java:216) at org.apache.catalina.webresources.StandardRoot.getResource(StandardRoot.java:206) at org.apache.catalina.core.ApplicationContext.getResource(ApplicationContext.java:543) at org.apache.catalina.core.ApplicationContextFacade.getResource(ApplicationContextFacade.java:203) at com.subshell.sophora.delivery.filter.RequestInfoFactory.checkDirectResourceAccess(RequestInfoFactory.java:77) at com.subshell.sophora.delivery.filter.RequestInfoFactory.forRequest(RequestInfoFactory.java:41) at com.subshell.sophora.delivery.filter.SiteEnvironmentSetupFilter.doFilter(SiteEnvironmentSetupFilter.java:42) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at com.subshell.sophora.commons.filter.ExceptionLoggingFilter.doFilter(ExceptionLoggingFilter.java:97) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at com.subshell.sophora.delivery.filter.BenchmarkFilter.doFilter(BenchmarkFilter.java:36) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at com.subshell.sophora.delivery.filter.SetUtf8EncodingFilter.doFilter(SetUtf8EncodingFilter.java:26) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.handleRewrite(RuleChain.java:176) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.doRules(RuleChain.java:145) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriter.processRequest(UrlRewriter.java:92) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriteFilter.doFilter(UrlRewriteFilter.java:389) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:197) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:97) at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:540) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:135) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92) at org.apache.catalina.valves.AbstractAccessLogValve.invoke(AbstractAccessLogValve.java:687) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:78) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:357) at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:382) at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:65) at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:895) at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1722) at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1191) at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:659) at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:829) Caused by: java.lang.reflect.InvocationTargetException at java.base/jdk.internal.reflect.GeneratedConstructorAccessor9.newInstance(Unknown Source) at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:490) at org.apache.tomcat.util.compat.Jre9Compat.jarFileNewInstance(Jre9Compat.java:206) ... 48 more Caused by: java.nio.file.NoSuchFileException: /data/cms/ndr/webapps/ndr-prod-live/webapp/WEB-INF/lib/com.subshell.sophora.delivery-4.1.9.jar at java.base/sun.nio.fs.UnixException.translateToIOException(UnixException.java:92) at java.base/sun.nio.fs.UnixException.rethrowAsIOException(UnixException.java:111) at java.base/sun.nio.fs.UnixException.rethrowAsIOException(UnixException.java:116) at java.base/sun.nio.fs.UnixFileAttributeViews$Basic.readAttributes(UnixFileAttributeViews.java:55) at java.base/sun.nio.fs.UnixFileSystemProvider.readAttributes(UnixFileSystemProvider.java:149) at java.base/sun.nio.fs.LinuxFileSystemProvider.readAttributes(LinuxFileSystemProvider.java:99) at java.base/java.nio.file.Files.readAttributes(Files.java:1764) at java.base/java.util.zip.ZipFile$Source.get(ZipFile.java:1414) at java.base/java.util.zip.ZipFile$CleanableResource.<init>(ZipFile.java:742) at java.base/java.util.zip.ZipFile$CleanableResource.get(ZipFile.java:859) at java.base/java.util.zip.ZipFile.<init>(ZipFile.java:257) at java.base/java.util.zip.ZipFile.<init>(ZipFile.java:186) at java.base/java.util.jar.JarFile.<init>(JarFile.java:348) ... 52 more java.lang.reflect.InvocationTargetException at java.base/jdk.internal.reflect.GeneratedConstructorAccessor9.newInstance(Unknown Source) at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:490) at org.apache.tomcat.util.compat.Jre9Compat.jarFileNewInstance(Jre9Compat.java:206) at org.apache.tomcat.util.compat.JreCompat.jarFileNewInstance(JreCompat.java:226) at org.apache.catalina.webresources.AbstractArchiveResourceSet.openJarFile(AbstractArchiveResourceSet.java:314) at org.apache.catalina.webresources.AbstractSingleArchiveResourceSet.getArchiveEntry(AbstractSingleArchiveResourceSet.java:97) at org.apache.catalina.webresources.AbstractArchiveResourceSet.getResource(AbstractArchiveResourceSet.java:263) at org.apache.catalina.webresources.StandardRoot.getResourceInternal(StandardRoot.java:281) at org.apache.catalina.webresources.CachedResource.validateResource(CachedResource.java:105) at org.apache.catalina.webresources.Cache.getResource(Cache.java:78) at org.apache.catalina.webresources.StandardRoot.getResource(StandardRoot.java:216) at org.apache.catalina.webresources.StandardRoot.getResource(StandardRoot.java:206) at org.apache.catalina.core.ApplicationContext.getResource(ApplicationContext.java:543) at org.apache.catalina.core.ApplicationContextFacade.getResource(ApplicationContextFacade.java:203) at com.subshell.sophora.delivery.filter.RequestInfoFactory.checkDirectResourceAccess(RequestInfoFactory.java:77) at com.subshell.sophora.delivery.filter.RequestInfoFactory.forRequest(RequestInfoFactory.java:41) at com.subshell.sophora.delivery.filter.SiteEnvironmentSetupFilter.doFilter(SiteEnvironmentSetupFilter.java:42) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at com.subshell.sophora.commons.filter.ExceptionLoggingFilter.doFilter(ExceptionLoggingFilter.java:97) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at com.subshell.sophora.delivery.filter.BenchmarkFilter.doFilter(BenchmarkFilter.java:36) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at com.subshell.sophora.delivery.filter.SetUtf8EncodingFilter.doFilter(SetUtf8EncodingFilter.java:26) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.handleRewrite(RuleChain.java:176) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.doRules(RuleChain.java:145) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriter.processRequest(UrlRewriter.java:92) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriteFilter.doFilter(UrlRewriteFilter.java:389) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:197) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:97) at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:540) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:135) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92) at org.apache.catalina.valves.AbstractAccessLogValve.invoke(AbstractAccessLogValve.java:687) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:78) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:357) at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:382) at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:65) at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:895) at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1722) at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1191) at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:659) at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:829) Caused by: java.nio.file.NoSuchFileException: /data/cms/ndr/webapps/ndr-prod-live/webapp/WEB-INF/lib/com.subshell.sophora.delivery-4.1.9.jar at java.base/sun.nio.fs.UnixException.translateToIOException(UnixException.java:92) at java.base/sun.nio.fs.UnixException.rethrowAsIOException(UnixException.java:111) at java.base/sun.nio.fs.UnixException.rethrowAsIOException(UnixException.java:116) at java.base/sun.nio.fs.UnixFileAttributeViews$Basic.readAttributes(UnixFileAttributeViews.java:55) at java.base/sun.nio.fs.UnixFileSystemProvider.readAttributes(UnixFileSystemProvider.java:149) at java.base/sun.nio.fs.LinuxFileSystemProvider.readAttributes(LinuxFileSystemProvider.java:99) at java.base/java.nio.file.Files.readAttributes(Files.java:1764) at java.base/java.util.zip.ZipFile$Source.get(ZipFile.java:1414) at java.base/java.util.zip.ZipFile$CleanableResource.<init>(ZipFile.java:742) at java.base/java.util.zip.ZipFile$CleanableResource.get(ZipFile.java:859) at java.base/java.util.zip.ZipFile.<init>(ZipFile.java:257) at java.base/java.util.zip.ZipFile.<init>(ZipFile.java:186) at java.base/java.util.jar.JarFile.<init>(JarFile.java:348) ... 52 more java.nio.file.NoSuchFileException: /data/cms/ndr/webapps/ndr-prod-live/webapp/WEB-INF/lib/com.subshell.sophora.delivery-4.1.9.jar at java.base/sun.nio.fs.UnixException.translateToIOException(UnixException.java:92) at java.base/sun.nio.fs.UnixException.rethrowAsIOException(UnixException.java:111) at java.base/sun.nio.fs.UnixException.rethrowAsIOException(UnixException.java:116) at java.base/sun.nio.fs.UnixFileAttributeViews$Basic.readAttributes(UnixFileAttributeViews.java:55) at java.base/sun.nio.fs.UnixFileSystemProvider.readAttributes(UnixFileSystemProvider.java:149) at java.base/sun.nio.fs.LinuxFileSystemProvider.readAttributes(LinuxFileSystemProvider.java:99) at java.base/java.nio.file.Files.readAttributes(Files.java:1764) at java.base/java.util.zip.ZipFile$Source.get(ZipFile.java:1414) at java.base/java.util.zip.ZipFile$CleanableResource.<init>(ZipFile.java:742) at java.base/java.util.zip.ZipFile$CleanableResource.get(ZipFile.java:859) at java.base/java.util.zip.ZipFile.<init>(ZipFile.java:257) at java.base/java.util.zip.ZipFile.<init>(ZipFile.java:186) at java.base/java.util.jar.JarFile.<init>(JarFile.java:348) at java.base/jdk.internal.reflect.GeneratedConstructorAccessor9.newInstance(Unknown Source) at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:490) at org.apache.tomcat.util.compat.Jre9Compat.jarFileNewInstance(Jre9Compat.java:206) at org.apache.tomcat.util.compat.JreCompat.jarFileNewInstance(JreCompat.java:226) at org.apache.catalina.webresources.AbstractArchiveResourceSet.openJarFile(AbstractArchiveResourceSet.java:314) at org.apache.catalina.webresources.AbstractSingleArchiveResourceSet.getArchiveEntry(AbstractSingleArchiveResourceSet.java:97) at org.apache.catalina.webresources.AbstractArchiveResourceSet.getResource(AbstractArchiveResourceSet.java:263) at org.apache.catalina.webresources.StandardRoot.getResourceInternal(StandardRoot.java:281) at org.apache.catalina.webresources.CachedResource.validateResource(CachedResource.java:105) at org.apache.catalina.webresources.Cache.getResource(Cache.java:78) at org.apache.catalina.webresources.StandardRoot.getResource(StandardRoot.java:216) at org.apache.catalina.webresources.StandardRoot.getResource(StandardRoot.java:206) at org.apache.catalina.core.ApplicationContext.getResource(ApplicationContext.java:543) at org.apache.catalina.core.ApplicationContextFacade.getResource(ApplicationContextFacade.java:203) at com.subshell.sophora.delivery.filter.RequestInfoFactory.checkDirectResourceAccess(RequestInfoFactory.java:77) at com.subshell.sophora.delivery.filter.RequestInfoFactory.forRequest(RequestInfoFactory.java:41) at com.subshell.sophora.delivery.filter.SiteEnvironmentSetupFilter.doFilter(SiteEnvironmentSetupFilter.java:42) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at com.subshell.sophora.commons.filter.ExceptionLoggingFilter.doFilter(ExceptionLoggingFilter.java:97) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at com.subshell.sophora.delivery.filter.BenchmarkFilter.doFilter(BenchmarkFilter.java:36) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at com.subshell.sophora.delivery.filter.SetUtf8EncodingFilter.doFilter(SetUtf8EncodingFilter.java:26) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.handleRewrite(RuleChain.java:176) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.doRules(RuleChain.java:145) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriter.processRequest(UrlRewriter.java:92) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriteFilter.doFilter(UrlRewriteFilter.java:389) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:197) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:97) at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:540) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:135) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92) at org.apache.catalina.valves.AbstractAccessLogValve.invoke(AbstractAccessLogValve.java:687) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:78) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:357) at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:382) at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:65) at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:895) at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1722) at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1191) at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:659) at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:829)